Política Municipal
El Polígono Avante de Don Benito inicia su construcción la próxima semana
El nuevo desarrollo industrial busca reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo en la zona
David Frutos
El Ayuntamiento de Don Benito ha anunciado que la próxima semana darán comienzo las obras del Polígono Avante, una actuación largamente esperada que se presentó hace aproximadamente cuatro años y que se considera clave para el impulso económico de la comarca.
El proyecto se desarrollará en unos terrenos ubicados en el entorno de la carretera de Miajadas, entre el enlace con la autovía EX-A2 y el Centro de Formación del Medio Rural.
Inversión
La actuación contempla una inversión que supera los 7 millones de euros para esta primera fase con un plazo de ejecución previsto de un año. Además, en esta etapa inicial se urbanizará alrededor del 70% del suelo industrial proyectado.
Desarrollo empresarial
El futuro polígono contará con una superficie total de unos 400.000 metros cuadrados, de los cuales más de 280.000 se corresponden a esta primera fase.
El objetivo principal es ampliar la oferta de suelo industrial en la ciudad, atraer nuevas empresas, favorecer la implantación de proyectos empresariales y generar empleo en la zona, consolidando así el crecimiento económico del municipio y su entorno.
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