Ocio
Un punto de encuentro para los amantes del coleccionismo
El Mercado del Coleccionismo de Villanueva de la Serena reúne, cada primer domingo del mes, a expositores y visitantes de distintos puntos de España y de Portugal, en torno a una afición, que cada vez tiene más repercusión y sigue sumando adeptos
David Frutos
El Mercado del Coleccionismo se ha convertido en una de las citas más consolidadas de Villanueva de la Serena. Cada primer domingo del mes, el pabellón Juan Hidalgo abre sus puertas a decenas de expositores y aficionados que encuentran en este espacio un lugar donde compartir su pasión por el coleccionismo.
Sellos, monedas, juguetes antiguos, cómics, cromos, figuras y numerosos objetos de colección forman parte de una oferta variada que atrae a visitantes de diferentes comunidades autónomas e incluso de Portugal. Más allá de la compraventa y el intercambio de piezas, el mercado se ha consolidado como un punto de encuentro para coleccionistas de distintas generaciones, contribuyendo a mantener viva una afición que combina historia, nostalgia y búsqueda de piezas únicas.
Como novedad, en la última semana se ha puesto en marcha una iniciativa vinculada al Mundial de Fútbol 2026, mediante la cual los asistentes pueden intercambiar cromos de la colección oficial del torneo más importante del mundo futbolístico.
Con entrada gratuita y celebración mensual, este evento se ha convertido en un referente dentro del calendario local, favoreciendo además la llegada de visitantes y dinamizando la actividad social y comercial de la ciudad de Villanueva de la Serena.
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