Don Benito celebra la III Edición del Festival de Circo en la Calle

El Ayuntamiento de Don Benito ha dado a conocer este lunes la programación de la tercera edición del Festival de Circo en la Calle, una propuesta cultural que se desarrollará entre los días 18 y 20 de junio y que volverá a llenar distintos espacios de la ciudad de humor, acrobacias y entretenimiento para todos los públicos.

La presentación ha contado con la participación del concejal de Cultura, Francisco Sánchez, y del responsable de Asaco Producciones, Francisco Javier Ceballo, quienes han destacado la consolidación de un evento que busca acercar las artes circenses a la ciudadanía y ofrecer una alternativa de ocio familiar coincidiendo con el inicio de la temporada estival.

Un festival para disfrutar en familia

Durante su intervención, Francisco Sánchez ha subrayado que esta cita cultural está concebida como una propuesta dirigida especialmente a los más jóvenes, aunque abierta a espectadores de todas las edades. Según ha indicado, el festival pretende convertirse en una invitación para disfrutar del espacio público y de la cultura al aire libre durante los primeros días del verano.

La programación contempla un total de siete espectáculos que combinarán disciplinas circenses, clown, humor y teatro gestual, configurando una oferta variada y accesible para el conjunto de la ciudadanía.

La Plaza de España, principal novedad

Por su parte, Francisco Javier Ceballo, ha destacado la calidad artística de los espectáculos programados, poniendo en valor la participación de compañías extremeñas, que tendrán una presencia destacada durante las jornadas del viernes y el sábado.

Apertura con carácter solidario

El festival arrancará el jueves 18 de junio con una actuación solidaria del artista Ridi Pagliaccio en la Casa de Cultura. La recaudación obtenida a través de las entradas, que tendrán un coste simbólico de dos euros, se destinará íntegramente a la asociación Plan Mafalda, entidad que trabaja en la asistencia a personas refugiadas en distintos puntos de Europa.

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Tras esta primera cita, el programa continuará durante el fin de semana con diferentes espectáculos al aire libre que convertirán las calles y plazas de Don Benito en un gran escenario para el circo contemporáneo.