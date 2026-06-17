La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana insiste en la prohibición de bañarse en canales y balsas de riego

La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ha vuelto a recordar la prohibición de bañarse en canales, acequias y balsas de riego mediante un vídeo divulgado en sus redes sociales. Con este mensaje, la entidad pretende reforzar la concienciación ciudadana sobre los peligros asociados a estas instalaciones hidráulicas.

Desde la comunidad de regantes subrayan que tanto los canales como las acequias y balsas están concebidos exclusivamente para el transporte, distribución y almacenamiento de agua destinada al regadío, por lo que no pueden utilizarse como espacios recreativos o de baño.

Riesgos que pueden resultar mortales

La entidad advierte de que estos entornos presentan numerosos riesgos para las personas. Entre ellos destacan las posibles caídas a cauces de difícil acceso, la existencia de corrientes de agua, zonas de succión y las dificultades para salir del canal una vez dentro.

Asimismo, recuerdan que la apariencia de calma del agua puede generar una falsa sensación de seguridad, cuando en realidad se trata de infraestructuras que pueden entrañar un grave peligro.

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Llamamiento a la responsabilidad

A través de esta iniciativa, la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana hace un llamamiento a la prevención y a la responsabilidad individual para evitar accidentes. La entidad insiste en la importancia de respetar las normas de seguridad y evitar el acceso al agua en este tipo de instalaciones, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan tener consecuencias graves.