La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana insiste en la prohibición de bañarse en canales y balsas de riego
La entidad recuerda, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, que estas infraestructuras presentan importantes riesgos para la seguridad y no están destinadas al ocio
David Frutos
La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ha vuelto a recordar la prohibición de bañarse en canales, acequias y balsas de riego mediante un vídeo divulgado en sus redes sociales. Con este mensaje, la entidad pretende reforzar la concienciación ciudadana sobre los peligros asociados a estas instalaciones hidráulicas.
Desde la comunidad de regantes subrayan que tanto los canales como las acequias y balsas están concebidos exclusivamente para el transporte, distribución y almacenamiento de agua destinada al regadío, por lo que no pueden utilizarse como espacios recreativos o de baño.
Riesgos que pueden resultar mortales
La entidad advierte de que estos entornos presentan numerosos riesgos para las personas. Entre ellos destacan las posibles caídas a cauces de difícil acceso, la existencia de corrientes de agua, zonas de succión y las dificultades para salir del canal una vez dentro.
Asimismo, recuerdan que la apariencia de calma del agua puede generar una falsa sensación de seguridad, cuando en realidad se trata de infraestructuras que pueden entrañar un grave peligro.
Llamamiento a la responsabilidad
A través de esta iniciativa, la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana hace un llamamiento a la prevención y a la responsabilidad individual para evitar accidentes. La entidad insiste en la importancia de respetar las normas de seguridad y evitar el acceso al agua en este tipo de instalaciones, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan tener consecuencias graves.
- El autor de la muerte de David Salazar fue al médico por lesiones horas antes de confesar el crimen
- La hostelería de Badajoz se queda huérfana: fallece Pepe Jerez
- Movilización ciudadana para salvar los cines Conquistadores de Badajoz: más de 400 firmas en las primeras horas contra su cierre
- Indignación en Badajoz por un motorista que hace un caballito de pie sobre su moto en el puente Real
- Revienta una gran tubería en el puente de la Universidad de Badajoz junto al hotel Río
- Badajoz permitirá el consumo de alcohol en el exterior del recinto ferial durante la feria
- Pintadas contra el autor confeso de la muerte de David Salazar en la panadería de Suerte de Saavedra (Badajoz)
- El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz le debía 2.250 euros