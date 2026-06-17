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Fallece el niño ahogado el pasado lunes tras caer a un canal de riego cerca de Villanueva de la Serena
El niño, de dos años de edad, ha fallecido después de permanecer ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI), del Hospital Materno Infantil de Badajoz.
David Frutos
El niño de dos años que caía el pasado lunes a un canal de riego en el término municipal de Rena, muy cercano a Villanueva de la Serena, ha fallecido tras permanecer ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Materno Infantil de Badajoz, según han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio Extremeño de Salud (SES).
Aviso al 112 Extremadura
El Centro Coordinador de Emergencias 112 Extremadura recibió el aviso sobre las 15:40 horas del lunes, cuando se alertó de la caída de un menor al agua en las inmediaciones del punto kilométrico 110 de la carretera N-430.
El menor sufrió un episodio de ahogamiento por inmersión y fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia desplazados hasta la zona.
Traslado hospitalario en estado grave
Tras una primera asistencia sanitaria, el niño fue evacuado en estado grave al Hospital Don Benito-Villanueva.
Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde ha permanecido ingresado en la UCI hasta su fallecimiento.
Dispositivo de emergencias y Guardia Civil
Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias, una unidad de Soporte Vital Básico y una patrulla de la Guardia Civil, que colaboraron en las labores de asistencia y coordinación del operativo.
La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
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