Medellín mejora el entorno de su playa para afrontar la temporada de verano

El Ayuntamiento de Medellín está llevando a cabo durante estos días diversas actuaciones de mantenimiento y mejora en el entorno de la Playa de Medellín con vistas a la temporada de verano. Entre los trabajos que se están realizando se encuentran tareas de desbroce, limpieza y puesta a punto de diferentes espacios, así como el acondicionamiento de la pista de vóley playa.

El alcalde de la localidad, Rafael Mateos, ha destacado que el objetivo de estas intervenciones es garantizar que tanto los vecinos como las personas que visiten el municipio puedan disfrutar de estas instalaciones en las mejores condiciones posibles durante los próximos meses.

Establecimientos hosteleros

La Playa de Medellín está consolidada como uno de los principales espacios de ocio de la zona durante el verano. Su ubicación junto al río Guadiana y la presencia de establecimientos hosteleros en sus inmediaciones la convierten en un punto de encuentro muy frecuentado tanto por los vecinos de la localidad como por visitantes procedentes de otros municipios de la comarca.

Acondicionamiento

Por este motivo, el Consistorio considera fundamental mantener en óptimas condiciones tanto la playa como las instalaciones complementarias, garantizando la seguridad, la limpieza y el buen estado de los espacios destinados al disfrute ciudadano. La adecuación de la pista de vóley playa permitirá además que los usuarios puedan practicar esta actividad en mejores condiciones durante toda la temporada.

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Desde el Ayuntamiento metelinense señalan que estas labores forman parte de un programa continuado de conservación y mantenimiento de los espacios públicos, destinado a mejorar la imagen del municipio y asegurar el correcto uso de sus infraestructuras.