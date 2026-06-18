Don Benito apela al civismo vecinal tras detectar vertidos inadecuados en contenedores

El Ayuntamiento de Don Benito ha reclamado la colaboración de la ciudadanía para preservar la limpieza urbana después de detectar un nuevo caso de uso indebido de los contenedores de residuos. La situación ha sido dada a conocer a través de una imagen en la que puede verse un contenedor destinado a materia orgánica ocupado casi por completo por prendas de vestir y cajas de cartón.

Desde el Consistorio insisten en que este tipo de comportamientos perjudican la imagen de la ciudad y dificultan la correcta gestión de los residuos, además de generar una sensación de abandono y suciedad en la vía pública.

Canales específicos para textiles

Además, recuerdan que la ropa y otros productos textiles deben depositarse en los contenedores habilitados para ello o entregarse en los puntos de recogida establecidos. De esta forma, explican, se favorece su reutilización o reciclaje y se evita la saturación de otros servicios de recogida.

Asimismo, subrayan la importancia de utilizar cada contenedor para el fin al que está destinado, con el objetivo de mejorar la eficacia del sistema de gestión de residuos y mantener los espacios públicos en mejores condiciones.

Origen de las cajas

Según ha informado el propio Ayuntamiento, la documentación hallada en algunas de las cajas abandonadas ha permitido conocer su procedencia. Por este motivo, aseguran que se pondrán en contacto con la persona responsable de estos hechos.

Noticias relacionadas

Desde el equipo de gobierno señalan que este tipo de incidencias se repiten con cierta frecuencia en distintos puntos de la localidad, por lo que vuelven a solicitar la implicación de los vecinos para contribuir al cuidado de la ciudad y al cumplimiento de las normas de reciclaje y depósito de residuos.