Manuel Gómez asegura que la fusión con Villanueva "ya no preocupa" al PSOE y sitúa el foco en "levantar de nuevo Don Benito"

El secretario general del PSOE de Don Benito, Manuel Gómez, ha asegurado que la fusión con Villanueva de la Serena ha dejado de ser una prioridad para los socialistas dombenitenses y que su principal objetivo pasa ahora por "levantar otra vez a Don Benito y colocarlo donde realmente se merece".

Así lo ha manifestado en un vídeo difundido a través de sus perfiles en redes sociales, en el que en una entrevista en Cadena Ser aborda la situación actual del proyecto de fusión entre ambas localidades y las prioridades de su formación política.

La fusión, en segundo plano

Gómez ha recordado que durante los últimos años la unión entre Don Benito y Villanueva de la Serena ha ocupado un lugar destacado en la agenda política local y defendió la postura mantenida por el PSOE durante el proceso.

Además, el secretario ha afirmado que la posición que defendía era "la misma que todos los partidos políticos que en ese momento tenían representación".

Cabe recordar que el proyecto de fusión fue aprobado inicialmente en consulta popular celebrada en 2022, aunque posteriormente quedó paralizado tras el cambio de gobierno en la localidad calabazona y la falta de avances administrativos para completar el proceso.

"Nuestra preocupación es Don Benito"

El dirigente socialista sostiene que la prioridad actual debe centrarse en la situación de la ciudad, procurando "levantar otra vez a Don Benito".

En este sentido, ha apuntado cuestiones como la limpieza, la atracción de nuevas inversiones y la recuperación de un proyecto de ciudad, "de prosperidad de cara a nuevas inversiones".

Críticas al Partido Popular

Durante su intervención, Gómez ha responsabilizado al Partido Popular del fracaso del proceso de unión entre ambas localidades.

"Lo que ha ocurrido es que el Partido Popular a nivel regional y el Partido Popular a nivel local se cargaron ese proyecto", asegura, añadiendo que fueron los populares quienes "dilapidaron" una iniciativa que, según defiende, había contado con el respaldo de las fuerzas políticas representadas en aquel momento.

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Por último, ha insistido en que el proyecto político del PSOE de Don Benito está centrado en el municipio y en sus entidades locales menores.