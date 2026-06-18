La ONCE llevará la imagen de Casas del Turuñuelo a cinco millones de cupones

El Centro de Interpretación Tartesos de Guareña ha acogido este jueves la presentación del cupón que la ONCE dedicará al yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo. La imagen elegida para ilustrar el boleto recoge los conocidos rostros hallados en las excavaciones hace tres años, considerados uno de los descubrimientos más relevantes de la arqueología reciente en Extremadura.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Guareña, Abel González Ramiro; la codirectora de las excavaciones, Esther Rodríguez; y la directora de la ONCE en Don Benito, Leticia Ventura Iglesias. También han asistido representantes de asociaciones locales y miembros de la corporación municipal.

Reconocimiento al patrimonio de Guareña

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que esta iniciativa coincide con el quinto aniversario de la declaración de Casas del Turuñuelo como Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Extremadura.

Asimismo, ha recordado que el objetivo es que el yacimiento pueda abrirse próximamente a las visitas una vez finalicen las infraestructuras previstas para su protección, respondiendo así al creciente interés social por conocer de cerca los descubrimientos realizados en el enclave.

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Por su parte, Esther Rodríguez ha calificado la emisión del cupón como una oportunidad excepcional para difundir el legado tartésico en todo el país.

Por su parte, Esther Rodríguez ha calificado la emisión del cupón como una oportunidad excepcional para difundir el legado tartésico en todo el país.

Además, ha adelantado que la próxima semana se darán a conocer en Madrid los resultados de la octava campaña de excavaciones. Aunque ha evitado ofrecer detalles, ha asegurado que los nuevos hallazgos despertarán un notable interés.

Labora social de la ONCE

La directora de la ONCE en Don Benito ha subrayado que este cupón servirá para proyectar la riqueza histórica y cultural de Extremadura a nivel nacional. Ventura ha recalcado también que la comercialización de los productos de la organización permite financiar servicios dirigidos a personas ciegas o con discapacidad visual, entre ellos programas de empleo, educación, rehabilitación, accesibilidad tecnológica, cultura y deporte.

Exclusividad temporal en Guareña

La organización ha puesto en circulación un total de cinco millones de cupones con la imagen de los rostros tartésicos de Casas del Turuñuelo. Desde este jueves y hasta el próximo 24 de junio, los boletos podrán adquirirse únicamente en Guareña a través de los cuatro vendedores de la ONCE de la localidad. Posteriormente, estarán disponibles en el resto del territorio nacional.

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El cupón forma parte del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE, que reparte cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros más 5.000 euros mensuales durante veinte años para el número y serie agraciados. Además, contempla otros cuatro premios de 2.000 euros al mes durante diez años.