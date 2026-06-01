Patrimonio
Avanzan las obras de mejora en el emblemático Castillo de Medellín
Las actuaciones permitirán reforzar la conservación del monumento y ampliar las zonas accesibles para los visitantes
David Frutos
Las obras de mejora y conservación que se están llevando a cabo en el Castillo de Medellín continúan su desarrollo con el objetivo de proteger y poner en valor uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la localidad.
Entre las actuaciones ejecutadas hasta el momento se encuentra la construcción de una nueva escalera de acceso, diseñada para facilitar la movilidad dentro del recinto, así como los trabajos de impermeabilización del adarve, una intervención clave para evitar filtraciones y garantizar la adecuada conservación de la estructura.
El alcalde de Medellín, Rafael Mateos, ha destacado la importancia de estas actuaciones, que no solo contribuyen a preservar el patrimonio histórico del municipio, sino que también mejoran la experiencia de quienes visitan el castillo.
Además, ha señalado que una vez concluyan los trabajos que se desarrollan actualmente en el adarve, esta zona podrá incorporarse al itinerario habitual de visitas, permitiendo a turistas y vecinos descubrir nuevos espacios dentro del monumento.
Desde el Ayuntamiento subrayan que estas mejoras forman parte de la apuesta por la conservación y promoción del patrimonio local como recurso cultural y turístico de primer nivel.
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