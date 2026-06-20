La Playa de Peloche ya luce la Bandera Azul

La Playa de Peloche de Herrera del Duque ya luce la Bandera Azul. El distintivo, uno de los más reconocidos a nivel internacional en materia de calidad ambiental y turística, fue izado el pasado jueves en un acto institucional que reunió a representantes municipales y vecinos

La ceremonia contó con la presencia del alcalde de la localidad, Saturnino Alcázar; miembros de la Corporación Municipal; la diputada María José Benavides Mendes y numerosos ciudadanos que quisieron acompañar la puesta en marcha oficial de este reconocimiento.

Sello de calidad

La Bandera Azul certifica el cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con la calidad de las aguas de baño, la seguridad de los usuarios, la accesibilidad, los servicios disponibles y la protección del medio ambiente.

Desde el Ayuntamiento han destacado que la concesión de este distintivo supone un respaldo al trabajo realizado para mantener y mejorar las condiciones de este espacio natural, convertido en uno de los principales reclamos turísticos de la comarca de La Siberia.

Esfuerzo colectivo

El Consistorio ha querido poner en valor la implicación de todas las personas que participan en la conservación y mantenimiento de la playa a lo largo del año. Según señalan, la obtención de la Bandera Azul es el resultado de un esfuerzo conjunto que permite garantizar unos estándares de calidad cada vez más exigentes.

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La playa, situada a orillas del embalse de García de Sola, se ha convertido en los últimos años en uno de los espacios más visitados del verano en la comarca, combinando naturaleza, y servicios para residentes y visitantes.