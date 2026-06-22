El PSOE de Don Benito critica la planificación de las obras de la piscina de verano

El PSOE de Don Benito ha denunciado la «pésima planificación» del equipo de gobierno, formado por PP y Siempre Don Benito, en las obras de reforma de la piscina municipal. Los socialistas señalaron este lunes en nota de prensa que la actuación, cuya necesidad no cuestionan, provocará que la ciudad afronte la temporada estival con las instalaciones funcionando parcialmente y sin respuestas claras para sus usuarios.

El PSOE ha asegurado que llevaba dos semanas solicitando la documentación completa del expediente para conocer las anteriores licitaciones fallidas, el presupuesto, los plazos previstos y las dificultades surgidas durante los trabajos. Sin embargo, lamentan que la única respuesta recibida fuera la convocatoria de una comisión informativa un día antes de la apertura oficial de la temporada de verano y sin que se le hubiera entregado previamente la documentación requerida. «El acceso a la información no puede sustituirse por una explicación verbal», ha defendido el grupo socialista, que también ha afirmado que durante la comisión se confirmó una modificación del proyecto que incrementará el presupuesto inicialmente previsto.

El PSOE ha señalado que había solicitado igualmente una visita a las obras acompañado por los técnicos responsables para conocer el estado real de los trabajos. Según los socialistas, el equipo de gobierno propuso que ese recorrido se realizara conjuntamente con todos los miembros de la comisión informativa, una fórmula rechazada por los socialistas al considerar que no garantizaba una información técnica «objetiva e independiente» y que podía convertirse en un acto «meramente propagandístico».

Rechazo de la invitación

Por su parte, el Ayuntamiento aseguró que fue el PSOE el que rechazó la invitación de la alcaldesa, Elisabeth Medina, para visitar las instalaciones tras la comisión. En el recorrido sí participaron algunos de los concejales del PP y de Siempre Don Benito presentes en la comisión informativa.

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Por último, el Ayuntamiento ha defendido su compromiso con la «transparencia y la información directa» sobre este proyecto, destinado a mejorar las instalaciones deportivas de la localidad dombenitense, según el consistorio.

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