Protestas
Vecinos de Vivares se echan a la calle contra la planta de biogás
Han realizado una marcha senderista para reivindicar la protección del entorno local
Samuel Sánchez
Varias decenas de vecinos de la localidad de Vivares han participado en una marcha senderista hasta los terrenos donde se proyecta la instalación de una planta de biometano para mostrar su rechazo a esta iniciativa y reivindicar la protección del entorno.
Tal y como han señalado desde el consistorio vivareño, la actividad, incluida en la programación de la Semana Cultural de la localidad, comenzó a las puertas del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto por parte de representantes de la plataforma Salvemos Vivares. Durante su intervención, el colectivo recordó los motivos de la oposición vecinal al proyecto antes de iniciar el recorrido hasta el emplazamiento previsto para la planta. Una vez allí, los participantes realizaron una fotografía de grupo tras una pancarta reivindicativa como muestra de «firmeza, dignidad y unión vecinal», según informó el propio Ayuntamiento de Vivares a través de sus redes sociales oficiales.
Labor desarrollada
La marcha, en la que participaron vecinos de diferentes edades, contó con la colaboración de los monitores deportivos Gonzalo Blanco y Juan Cortés y del Club Deportivo Vivares, mientras que también ha agradecido también la labor desarrollada por Salvemos Vivares para trasladar públicamente el rechazo de una parte de la población a esta instalación, un rechazo que se une al de otras localidades cercanas como Miajadas en relación a este mismo proyecto, donde también ha surgido un movimiento vecinal al respecto.
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