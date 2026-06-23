Convocadas en Villanueva dos becas de hasta 12.000 euros para estudios superiores

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha convocado una nueva edición de las becas ‘Antonio Huertas Mejías’, que están dirigidas a estudiantes del municipio que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior fuera de la localidad durante el curso 2026-2027.

En concreto, cada ayuda estará dotada con 3.000 euros anuales y podrá renovarse durante un máximo de cuatro cursos, por lo que cada beneficiario podrá recibir hasta 12.000 euros. Las becas cubrirán gastos de transporte, residencia, comedor, matrícula, libros y material académico.

Estudiantes empadronados

Asimismo, podrán solicitarlas estudiantes empadronados en Villanueva desde al menos un año antes de la convocatoria, que comiencen el primer curso y acrediten una nota media mínima de 8,5 en los dos años anteriores.

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Las ayudas se concederán a los dos aspirantes con mejor expediente que cumplan los requisitos económicos establecidos. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 15 días hábiles desde este miércoles.

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