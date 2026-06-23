Educación
Convocadas en Villanueva dos becas de hasta 12.000 euros para estudios superiores
Las becas cubrirán gastos de transporte, residencia, comedor, matrícula, libros y material académico.
SAMUEL SÁNCHEZ
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha convocado una nueva edición de las becas ‘Antonio Huertas Mejías’, que están dirigidas a estudiantes del municipio que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior fuera de la localidad durante el curso 2026-2027.
En concreto, cada ayuda estará dotada con 3.000 euros anuales y podrá renovarse durante un máximo de cuatro cursos, por lo que cada beneficiario podrá recibir hasta 12.000 euros. Las becas cubrirán gastos de transporte, residencia, comedor, matrícula, libros y material académico.
Estudiantes empadronados
Asimismo, podrán solicitarlas estudiantes empadronados en Villanueva desde al menos un año antes de la convocatoria, que comiencen el primer curso y acrediten una nota media mínima de 8,5 en los dos años anteriores.
Las ayudas se concederán a los dos aspirantes con mejor expediente que cumplan los requisitos económicos establecidos. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 15 días hábiles desde este miércoles.
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