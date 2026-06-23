Villanueva también aparca la fusión con Don Benito hasta nuevo aviso

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha dado por aparcado el proyecto de fusión con Don Benito y asegura que centrará ahora sus esfuerzos en impulsar el desarrollo económico, mejorar las infraestructuras y generar nuevas oportunidades de empleo en el municipio.

Así lo señala la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, que mantiene que su posición sobre la unión «es la misma de siempre», ya que continúa considerándola beneficiosa para las dos localidades y para el conjunto de Extremadura.

Sin embargo, reconoce que el proyecto ya no forma parte de la hoja de ruta municipal. «Ahora todos mis esfuerzos estarán centrados en Villanueva de la Serena», afirma la regidora, que defiende también la necesidad de trabajar exclusivamente por los intereses de la ciudad ante el actual escenario político.

Por otra parte, Fernández responsabiliza directamente al Partido Popular de Don Benito de la paralización del proceso y según señala, el proyecto quedó truncado por «el cambio de posición política del PP de Don Benito», que inicialmente respaldó la unión, pero modificó su postura después de las elecciones municipales para alcanzar un acuerdo de gobierno con Siempre Don Benito.

Consulta de 2022

La alcaldesa también ha defendido la legitimidad de la consulta celebrada en febrero de 2022, que ha calificado como un proceso «limpio, participativo, transparente y democrático». A su juicio, la ciudadanía expresó entonces su voluntad sobre una iniciativa que contaba con un amplio respaldo político. No obstante, Fernández admite que actualmente no se dan las condiciones necesarias para recuperar la fusión y que tampoco existe una hoja de ruta para hacerlo a medio plazo.

La posición de Villanueva se conoce después de que el PSOE de Don Benito haya anunciado recientemente que tampoco retomará el proyecto durante los próximos cuatro años si recupera la alcaldía dombenitense.

Y desde la Asociación en por la Fusión Don Benito-Villanueva, su portavoz, Eduardo Blanco, ha lamentado esta decisión, aunque reconoce que entiende que una iniciativa de esta complejidad necesita consenso político.

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De esta forma, Villanueva de la Serena da así por cerrado, al menos durante los próximos años, un proyecto que llegó a situar a ambas localidades ante la posibilidad de convertirse en una única ciudad, la tercera de Extremadura por población, pero que finalmente quedará en un nuevo intento fallido.

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