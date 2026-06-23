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Zurbarán construye un mosaico colaborativo por la igualdad

En su creación han participado medio centenar de mujeres de la localidad y su objetivo es favorecer la participación ciudadana

Mosaico colaborativo de Zurbarán.

Mosaico colaborativo de Zurbarán. / LCB

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Samuel Sánchez

Zurbarán

El colegio La Espiga, de la localidad de Zurbarán, cuenta desde esta semana con un nuevo mosaico elaborado mediante un proyecto artístico y comunitario dedicado a promover la igualdad. La obra, titulada ‘Zurbarán en mil piezas de luz’, está compuesta por un total de 1.000 teselas, tal y como señalan desde el propio consistorio.

En su creación se han implicado directamente 50 mujeres de la localidad, además de numerosos vecinos que han querido sumarse a la iniciativa. El mosaico es el resultado de los distintos talleres organizados para favorecer la participación ciudadana y la obra ha quedado instalada en el centro educativo de la localidad como símbolo del trabajo colectivo y del compromiso de la población con la igualdad.

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