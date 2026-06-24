El foro Impulsa de Apyme estará centrado en la IA

La inteligencia artificial será la protagonista de la segunda edición del foro empresarial Impulsa Empresa, organizado por Apyme Vegas Altas-La Serena con el patrocinio de Ibercaja.

El encuentro se celebrará el próximo 9 de julio en el restaurante Quinto Cecilio de Medellín bajo el lema ‘IA no es el futuro. Es tu ventaja hoy’. En este caso, la cita reunirá a empresarios y emprendedores para reflexionar sobre los retos actuales del mundo empresarial y las claves para afrontar el futuro y durante la jornada se abordará cómo la inteligencia artificial está transformando las organizaciones y los modelos de negocio.

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Entre los ponentes estará Luz Marina Hernández, CEO y cofundadora de Himalaya Computing, empresa tecnológica extremeña especializada en soluciones digitales. También participará José Antonio Rita Gordillo, director en EY . Apyme busca con esta iniciativa ofrecer herramientas útiles para que las empresas se adapten a un entorno cada vez más tecnológico.