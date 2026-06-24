Protestas
Salvemos La Coronada critica el bajo apoyo del consistorio en su lucha contra el macrovertedero y la planta de biogás
El colectivo vecinal lamentan que no han encontrado un apoyo «firme» en su cruzada contra el macrovertedero y planta de biogás
Samuel Sánchez
La Plataforma Salvemos La Coronada ha criticado la falta de apoyo firme del Ayuntamiento ante la afección del macrovertedero y la posible implantación de una planta de biometano en término municipal de Villanueva, pero muy próximos al municipio. El colectivo considera «nada convincente» la postura municipal tras la reunión mantenida con la alcaldesa para conocer el posicionamiento del consistorio bajo la nueva etapa de gobierno.
Según la plataforma, el consistorio mantiene «la misma línea» que el anterior equipo y su actuación se ha limitado al envío de cartas a la Junta de Extremadura. De hecho, denuncia que una de ellas, remitida por el anterior alcalde, no tenía fecha ni registro de entrada, mientras que la actual alcaldía habría solicitado una reunión a la presidenta regional el pasado 1 de junio. «Eso es todo lo que el Ayuntamiento ha hecho en tres años», lamentan desde el colectivo, que asegura no haber encontrado un respaldo «firme e inequívoco» por parte de las instituciones locales.
Salvemos La Coronada también ha defendido la legitimidad de sus protestas después de que, según afirma, la alcaldesa mostrara su desacuerdo con algunas concentraciones y mensajes difundidos por la plataforma e insisten en que seguirá impulsando acciones pidiendo el cierre del macrovertedero y evitar la planta de biogás.
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