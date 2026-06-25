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Más de 120.000 vecinos se benefician de la mejora del agua en Vegas Altas y La Serena
Un proyecto moderniza el ciclo urbano del agua en 37 municipios de toda la comarca
SAMUEL SÁNCHEZ
El proyecto DIGITALASVEGAS ha finalizado su ejecución tras impulsar la modernización y digitalización del ciclo urbano del agua en la comarca de Vegas Altas-La Serena, según ha señalado Veolia en una nota de prensa, la iniciativa ha movilizado una inversión de 2,65 millones de euros y beneficia a 128.379 habitantes.
Las actuaciones se han desarrollado en 37 municipios y 12 entidades locales menores y su objetivo ha sido mejorar la eficiencia, sostenibilidad y resiliencia de los servicios de abastecimiento en un contexto marcado por la sequía y el cambio climático. Además, entre las principales medidas destaca la implantación de sistemas de telelectura y sensorización, herramientas que permiten monitorizar en tiempo real parámetros como el caudal, la presión, el nivel o la calidad del agua. Además, facilitan la detección temprana de fugas y averías en las redes de abastecimiento.
Rendimiento
Según los datos del proyecto, la red ha mejorado su rendimiento técnico hidráulico un 2 % en términos interanuales.
DIGITALASVEGAS también ha incorporado tecnologías como Big Data, Internet de las Cosas y Machine Learning. Con ello se busca anticipar incidencias y avanzar hacia una gestión basada en datos.
El director ejecutivo de Veolia Agua de Extremadura, Javier Sánchez Romero, ha defendido que la transformación digital es “una herramienta imprescindible” para garantizar la sostenibilidad del agua, según subrayan.
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