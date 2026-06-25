Más de 120.000 vecinos se benefician de la mejora del agua en Vegas Altas y La Serena

El proyecto DIGITALASVEGAS ha finalizado su ejecución tras impulsar la modernización y digitalización del ciclo urbano del agua en la comarca de Vegas Altas-La Serena, según ha señalado Veolia en una nota de prensa, la iniciativa ha movilizado una inversión de 2,65 millones de euros y beneficia a 128.379 habitantes.

Las actuaciones se han desarrollado en 37 municipios y 12 entidades locales menores y su objetivo ha sido mejorar la eficiencia, sostenibilidad y resiliencia de los servicios de abastecimiento en un contexto marcado por la sequía y el cambio climático. Además, entre las principales medidas destaca la implantación de sistemas de telelectura y sensorización, herramientas que permiten monitorizar en tiempo real parámetros como el caudal, la presión, el nivel o la calidad del agua. Además, facilitan la detección temprana de fugas y averías en las redes de abastecimiento.

Rendimiento

Según los datos del proyecto, la red ha mejorado su rendimiento técnico hidráulico un 2 % en términos interanuales.

DIGITALASVEGAS también ha incorporado tecnologías como Big Data, Internet de las Cosas y Machine Learning. Con ello se busca anticipar incidencias y avanzar hacia una gestión basada en datos.

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El director ejecutivo de Veolia Agua de Extremadura, Javier Sánchez Romero, ha defendido que la transformación digital es “una herramienta imprescindible” para garantizar la sostenibilidad del agua, según subrayan.