Don Benito reactiva el crecimiento residencial junto al Canal del Zújar

Don Benito continúa dando pasos para reactivar el desarrollo urbanístico del Sector 1.1 ‘Canal del Zújar’, un ámbito residencial que permanece paralizado desde hace alrededor de dos décadas .

En este sentido, la agrupación urbanística del sector ha celebrado una nueva asamblea en la que se ha avanzado en el modelo de gestión y ejecución de esta zona, considerada estratégica para el crecimiento de la localidad, ya que se trata de un sector que se sitúa paralelo a la calle Canalejas, entre el Canal del Zújar y la avenida de Madrid, y contempla una superficie de desarrollo superior a los 159.000 metros cuadrados.

Según el Ayuntamiento, la sesión permitió dar pasos importantes para retomar un proyecto urbanístico de primer orden, tanto por su dimensión como por su ubicación. El planteamiento pasa por un modelo de ejecución por fases, lo que facilitaría la reactivación progresiva de este ámbito residencial, según el consistorio.

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, ha valorado de forma positiva los avances logrados y ha destacado la predisposición mostrada por los propietarios para desbloquear el proyecto y ha señalado que su reactivación supone «impulsar el crecimiento de Don Benito, generar nuevas oportunidades y seguir ampliando la oferta residencial de la ciudad».

En este sentido, ha subrayado que el desarrollo de este suelo permitirá abrir nuevas posibilidades de actividad económica, creación de empleo y construcción de viviendas para familias dombenitenses. «Estamos hablando de un sector que llevaba demasiado tiempo bloqueado y que ahora empieza a avanzar gracias a la voluntad de los propietarios y al compromiso del Ayuntamiento por impulsar soluciones», ha afirmado Medina.

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Proyectos

La primera edil también ha defendido que esta actuación demuestra que, cuando propietarios y administración local comparten un objetivo común, «los proyectos se desbloquean, las oportunidades se abren y la ciudad crece». Desde el consistorio consideran que este avance refuerza la apuesta municipal por el desarrollo urbanístico de Don Benito y por la ampliación de suelo residencial en zonas con capacidad de crecimiento.