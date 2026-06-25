Suceso
Dos heridos tras una colisión entre un coche y una moto en Don Benito
El accidente se ha producido en la rotonda de la calle Ayala sobre las 10.15 horas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Dos personas, un hombre de 59 años y una mujer de 57, han resultado heridas en la mañana de este jueves en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un coche y una moto en Don Benito.
Según los datos aportados por el 112 Extremadura, ambos vehículos colisionaron sobre las 10.15 horas en la rotonda de la calle Ayala. Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias del Servicio Extremeño de Empleo y efectivos de la Policía Local.
Como consecuencia del accidente, el varón ha sufrido un trauma torácico y policontusiones, mientras que la mujer presenta un traumatismo en la pelvis. Ambos han sido trasladados al Hospital de Don Benito-Villanueva en estado menos grave y leve, respectivamente.
- Cosas de Dios, nuevo negocio en Badajoz: 'Tuve un sueño en el que Dios me decía que tenía que montar una tienda
- Seis días trabajando y seis librando: así será la nueva jornada de la Policía Local de Badajoz
- Badajoz se queda sin fuegos artificiales la víspera de San Juan y el ayuntamiento se plantea lanzarlos otro día de la feria
- ¿Se puede ir a la Feria de Badajoz sin dejarse un dineral? Esto cuesta montarse en los cacharritos este año
- Estos son los planes para disfrutar del día de San Juan en Badajoz
- Badajoz se moviliza contra el cierre definitivo del cine Conquistadores con una recogida que suma 3.290 firmas
- ¿Qué supermercados abren el festivo del 24 de junio en Badajoz?
- Piden 10 años de cárcel para dos acusados de prender fuego a una casa en Badajoz con sus inquilinos dentro