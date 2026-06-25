Dos heridos tras una colisión entre un coche y una moto en Don Benito

Dos personas, un hombre de 59 años y una mujer de 57, han resultado heridas en la mañana de este jueves en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un coche y una moto en Don Benito.

Según los datos aportados por el 112 Extremadura, ambos vehículos colisionaron sobre las 10.15 horas en la rotonda de la calle Ayala. Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias del Servicio Extremeño de Empleo y efectivos de la Policía Local.

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Como consecuencia del accidente, el varón ha sufrido un trauma torácico y policontusiones, mientras que la mujer presenta un traumatismo en la pelvis. Ambos han sido trasladados al Hospital de Don Benito-Villanueva en estado menos grave y leve, respectivamente.