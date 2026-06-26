Don Benito contará con dos millones para reparar caminos

El Ayuntamiento de Don Benito ha conseguido una subvención de 2,1 millones de euros para reparar los daños provocados por la borrasca Leonardo y los episodios de lluvias registrados entre finales de enero y principios de febrero.

La ayuda ha sido concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y permitirá financiar actuaciones de reparación, restitución y mejora en caminos rurales e infraestructuras municipales. El consistorio ha destacado que ha recibido el anticipo del 100% de la subvención solicitada, lo que permitirá agilizar la ejecución de las obras.

Caminos rurales

Las actuaciones afectarán a numerosos caminos rurales repartidos por todo el término municipal. Entre ellos figuran los caminos del Pozo Nuevo, Valdonadillo, Senda de Camacho, La Gandarra, Santa Natalia, La Torrecilla, Batanejo, Cebollero, La Veguilla o Cabeza Redonda, entre otros. También se contemplan trabajos en las entidades locales menores de Gargáligas y Ruecas, cuyas infraestructuras también se vieron afectadas por el temporal.

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Según el consistorio, esta inversión permitirá acometer una de las actuaciones más importantes de los últimos años en materia de conservación y mejora de infraestructuras rurales, tal y como han destacado en nota de prensa.

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