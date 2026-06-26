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Herido un hombre de 77 años tras ser atropellado por un camión en Don Benito

El siniestro ha sucedido en la mediodía de este viernes, cuando el conductor ha dado marcha atrás y ha golpeado al peatón

Avenida Alonso Marín, donde ha tenido lugar el atropello.

Avenida Alonso Marín, donde ha tenido lugar el atropello. / LA CRÓNICA

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Un hombre de 77 años ha resultado herido con un trauma craneal tras ser atropellado por un camión este viernes en Don Benito.

Según los datos aportados por el 112 Extremadura, el siniestro ha tenido lugar en la avenida Alonso Martín, sobre las 13.15 horas, cuando el camión ha dado marcha atrás y ha golpeado al peatón.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia medicalizada y una patrulla de la Policía Local.

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Como consecuencia del golpe, la víctima ha sufrido un trauma craneal, por lo que ha tenido que ser trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva en estado menos grave.

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