Reconocimiento
El IES Lacimurga de Navalvillar de Pela gana el premio Zinkers de 2026
Por una iniciativa sobre los retos reales del sector oleícola por parte de los alumnos
Samuel Sánchez
El IES Lacimurga Constantia Iulia, de Navalvillar de Pela, ha ganado el Premio Nacional Absoluto Zinkers 2026 en la modalidad de Formación Profesional, concedido por la Fundación Repsol dentro de su programa educativo sobre sostenibilidad e innovación. En concreto, el galardón reconoce el proyecto ‘Olive-Circular Hub’, una iniciativa en la que el alumnado trabaja sobre retos reales del sector oleícola mediante propuestas de economía circular, ecodiseño, eficiencia de procesos y logística sostenible.
Este reconocimiento se suma al Premio Nacional Centro Sostenible 2025, logrado hace unas semanas por el mismo instituto. Su director, Carlos Javier Rodríguez Jiménez, ha destacado que el premio avala “una forma de entender la educación” basada en la sostenibilidad, la innovación y el compromiso con el territorio.
Con ambos galardones, el centro de Navalvillar de Pela se consolida como referente nacional en educación para la sostenibilidad en la región.
- Cosas de Dios, nuevo negocio en Badajoz: 'Tuve un sueño en el que Dios me decía que tenía que montar una tienda
- Seis días trabajando y seis librando: así será la nueva jornada de la Policía Local de Badajoz
- Estos son los planes para disfrutar del día de San Juan en Badajoz
- La carretera BA-075 permanecerá cerrada al tráfico hasta el 5 de diciembre por obras de seguridad vial
- ¿Qué supermercados abren el festivo del 24 de junio en Badajoz?
- Esto pasa en todos sitios, no tiene que ver con la nacionalidad': vecinos de Olivenza piden cautela tras el apuñalamiento
- Badajoz mantiene la previsión de lanzar este sábado los fuegos de San Juan si obtiene los permisos y el dispositivo de seguridad
- El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a aclarar que no ha cancelado definitivamente los fuegos y busca celebrarlos el sábado