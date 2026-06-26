El IES Lacimurga de Navalvillar de Pela gana el premio Zinkers de 2026

El IES Lacimurga Constantia Iulia, de Navalvillar de Pela, ha ganado el Premio Nacional Absoluto Zinkers 2026 en la modalidad de Formación Profesional, concedido por la Fundación Repsol dentro de su programa educativo sobre sostenibilidad e innovación. En concreto, el galardón reconoce el proyecto ‘Olive-Circular Hub’, una iniciativa en la que el alumnado trabaja sobre retos reales del sector oleícola mediante propuestas de economía circular, ecodiseño, eficiencia de procesos y logística sostenible.

Este reconocimiento se suma al Premio Nacional Centro Sostenible 2025, logrado hace unas semanas por el mismo instituto. Su director, Carlos Javier Rodríguez Jiménez, ha destacado que el premio avala “una forma de entender la educación” basada en la sostenibilidad, la innovación y el compromiso con el territorio.

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Con ambos galardones, el centro de Navalvillar de Pela se consolida como referente nacional en educación para la sostenibilidad en la región.