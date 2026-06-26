Servicios
Un punto limpio móvil recorrerá los barrios de Villanueva a partir de julio
La iniciativa busca facilitar el reciclaje de residuos especiales y la campaña tendrá un carácter continuo a partir del próximo día 2
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena pondrá en marcha el próximo 2 de julio un punto limpio móvil que recorrerá cada jueves distintos barrios de la ciudad. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Salud Pública, busca facilitar el reciclaje responsable de residuos especiales.
Los vecinos podrán depositar pilas, baterías, fluorescentes, aparatos electrónicos, tóner, aceites, radiografías, pequeños enseres, muebles o aerosoles.
El servicio funcionará de 9.30 a 12.30 horas y comenzará en el parque de Las Mimosas. Después pasará por la plaza de Los Pinos, el parque de la Constitución, la plaza de los Conquistadores y otros puntos. La campaña tendrá carácter continuo y rotará semanalmente por los mismos espacios, según subrayan desde el consistorio.
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