Infraestructuras
Villanueva recibirá 3,8 millones para reparar los daños de los temporales
Se llevarán a cabo actuaciones de reparación, restitución y mejora de caminos rurales e infraestructuras afectadas durante el pasado invierno
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena recibirá una subvención de 3,8 millones de euros del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para reparar los daños provocados por la borrasca Leonardo y los temporales de lluvia registrados durante los meses de enero y febrero. La ayuda será abonada al Ayuntamiento de forma anticipada al 100% y permitirá acometer actuaciones de reparación, restitución y mejora en caminos rurales e infraestructuras municipales afectadas por los episodios meteorológicos.
Caminos fundamentales
El consistorio destaca que estos caminos son fundamentales para la actividad agrícola y ganadera del municipio, por lo que la subvención permitirá recuperar vías muy utilizadas por el sector primario.
En concreto, han subrayado que las actuaciones se desarrollarán tanto en Villanueva de la Serena como en Entrerríos, una de las zonas más afectadas por los temporales. En esta entidad local menor se produjeron daños importantes en la playa fluvial y en distintos edificios del casco urbano. También se contempla alguna intervención en la finca municipal de Navisa.
En lo relativo a caminos rurales, el Ayuntamiento actuará en una treintena de vías, lo que supone intervenir sobre unos 45 kilómetros y una superficie superior a los 215.000 metros cuadrados. Entre los caminos incluidos figuran los de Masegales, Rincón, Molino de Matarratas, Arroyo del Gato, Prior, o Charco de la Mesa, entre otros.
Otras actuaciones
Esta actuación se suma a la aprobada recientemente por la Junta de Gobierno local para la mejora de caminos de titularidad municipal, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros, financiado con cargo al remanente de tesorería. En este caso, con esta inversión se actuará sobre unos seis kilómetros de caminos y las obras se realizarán en los caminos de los Arrieros, de la Dehesa y de la Barca. Los tres se encuentran en la zona regable del canal del Zújar, dentro de la concentración parcelaria Zújar-Villanueva y en el sector I de esta zona regable. Se trata, según el consistorio, de caminos clave, ya que de ellos parten otras vías secundarias utilizadas habitualmente por agricultores.
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