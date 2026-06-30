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Una intensa nube de humo alerta de un incendio en una nave hortofrutícola de Valdivia

Por el momento, la Guardia Civil ha confirmado que no ha habido que lamentar heridos

Incendio en la nave de Valvidia.

Incendio en la nave de Valvidia. / Cedida

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Una nave hortofrutícula ha ardido en la tarde de este martes en la localidad pacense de Valdivia. Según confirma la Guardia Civil, el incendio se ha producido sobre las 19.30 horas, cuando una intensa nube de humo se ha hecho visible desde distintos puntos de la zona de Villanueva de la Serena. En concreto, se trata de la empresa Frutícola Castillo, que se encuentra en las proximidades de la N-430 de Valdivia.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado una patrulla de Seguridad Ciudadana así como camiones motobombas del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz.

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Por el momento, confirma la Guardia Civil que no hay heridos, aunque no han trascendido más detalles de las causas del incendio.

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