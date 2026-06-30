Seguridad
La Policía Local de Don Benito advierte de sanciones por abandonar los enseres en plena calle
El cuerpo policial recuerda que para este tipo de residuos existe el Punto Limpio, un servicio gratuito habilitado para depositar objetos voluminosos que no deben dejarse en la vía pública ni en las zonas de contenedores
Samuel Sánchez
La Policía Local de Don Benito ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para evitar el abandono de colchones, sofás, muebles y otros enseres junto a los contenedores, una práctica que sigue repitiéndose en distintos puntos de la ciudad y que puede acarrear sanciones económicas.
En un mensaje difundido en redes sociales, el cuerpo policial recuerda que para este tipo de residuos existe el Punto Limpio, un servicio gratuito habilitado para depositar objetos voluminosos que no deben dejarse en la vía pública ni en las zonas de contenedores.
La Policía Local vincula además este aviso con las altas temperaturas de estos días, ya que estos residuos abandonados pueden convertirse en un riesgo añadido durante el verano. Además de afear la ciudad y generar molestias al vecindario, pueden favorecer malos olores, problemas de salubridad e incluso incrementar el peligro de incendios.
Por ello, el cuerpo policial pide a los vecinos que, antes de sacar un colchón, un sofá o cualquier mueble a la calle, utilicen el Punto Limpio municipal. De esta forma, recuerdan, se evitan sanciones y se contribuye a mantener limpia y segura la ciudad.
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