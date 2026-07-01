Villanueva albergará de nuevo el concurso regional de tortilla

Villanueva de la Serena celebrará el próximo 16 de septiembre la cuarta edición del Campeonato Regional de Tortilla de Patatas, una cita dirigida a profesionales de la hostelería y la restauración de toda Extremadura.

El certamen contará con un máximo de diez participantes, que serán seleccionados por orden de inscripción, según explicó la concejala de Turismo, Ana Mansanet.

En este sentido, cada concursante en dicho certamen deberá elaborar en directo una tortilla tradicional, para lo que dispondrá de 45 minutos. Solo podrán utilizarse patatas, huevos, aceite de oliva virgen extra y sal, aunque la cebolla será opcional.

Las elaboraciones serán valoradas por un jurado compuesto por profesionales vinculados a la gastronomía, la hostelería y la restauración, además de personas destacadas de la ciudad. El jurado puntuará aspectos como el sabor, la presentación, la textura y el punto de cocción, sin conocer la autoría de cada tortilla.

El ganador recibirá un premio de 500 euros, un distintivo para su establecimiento y la posibilidad de participar en el Campeonato de España de Tortilla de Patatas.

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El campeonato se enmarca en la XIII Feria de la Tortilla de Patatas, que volverá a combinar gastronomía, cultura, ocio y turismo. Las inscripciones permanecerán abiertas del 1 al 31 de julio.