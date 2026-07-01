Villanueva impulsa acciones para prevenir el cáncer de piel

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha puesto en marcha una nueva campaña de prevención del cáncer de piel bajo el lema ‘Cuida tu piel’, impulsada por el programa de Ciudades Saludables y Sostenibles de la Concejalía de Salud Pública.

En este caso, tal y como han dado a conocer desde el consistorio villanovense, ea iniciativa incluye charlas informativas, talleres, mesas informativas y reparto de material con consejos de fotoprotección, tanto para la población general como para los menores.

Noticias relacionadas

De igual forma, han subrayado que el objetivo es mejorar la educación solar y prevenir enfermedades de la piel y los ojos derivadas de una exposición inadecuada al sol. El material se distribuirá en la piscina municipal, centros de mayores, instalaciones deportivas y centros educativos. Además, se desarrollarán talleres en campamentos de verano y actividades como ‘El Rosco de la Fotoprotección’ para reforzar hábitos saludables frente al sol, han concretado.