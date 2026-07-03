Alertan del riesgo para el maíz por la falta de tratamientos eficaces contra la araña roja

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca ha encendido las alarmas al advertir del «grave riesgo» que amenaza al cultivo del maíz en Extremadura. La crisis se desató tras la negativa del Ministerio de Agricultura a autorizar, de forma excepcional, el uso de abamectina, considerada la única solución eficaz para frenar la devastadora plaga de la araña roja. Los productores se suman así a las quejas de las Cooperativas Agro-alimentarias, señalando que la falta de herramientas fitosanitarias adecuadas llega en el peor momento, es decir, en un contexto de costes disparados y una pérdida progresiva de competitividad en las Vegas Altas del Guadiana.

La mayor preocupación se concentra en los meses de verano, cuando el calor intensifica la plaga, lo que podría provocar desplomes en la producción de entre el 15% y el 20% en muchas explotaciones. Ante este escenario, el sector exige al Ministerio que rectifique y escuche la realidad del campo. Advierten que no solo se tambalea la campaña actual de un producto histórico en la región, sino la viabilidad de un modelo que sostiene el empleo.