La mediación de la Policía Local resuelve el 90% de los conflictos en Don Benito

La Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Don Benito ha resuelto de forma favorable cerca del 90% de los 74 expedientes gestionados durante su primer año de funcionamiento, según ha informado el Ayuntamiento.

En concreto, tal y como han detallado desde el consistorio dombenitense, el servicio ha intervenido principalmente en reclamaciones y conflictos vecinales, molestias por ruidos, problemas relacionados con animales de compañía, uso de zonas comunes, limpieza, salubridad y otras discrepancias derivadas de la convivencia cotidiana.

En este sentido, la unidad está integrada por un inspector, un oficial y una agente, todos ellos con formación específica en mediación policial, y su trabajo incluye el análisis de cada caso, entrevistas con las partes implicadas, intermediación y seguimiento de los compromisos alcanzados.

Origen de los problemas

El inspector de la Policía Local de Don Benito, Eloy Cabezas, ha destacado que la mediación permite actuar «sobre el origen de los problemas» y no solo sobre sus consecuencias, además de evitar nuevos requerimientos policiales y favorecer la recuperación de unas condiciones mínimas de convivencia.

El Ayuntamiento ha subrayado que se trata de un servicio «único e innovador» en Extremadura, enmarcado en el modelo de policía de proximidad, y que la experiencia está despertando el interés de otras jefaturas de Policía Local para implantar unidades similares.

Esta labor tendrá continuidad en octubre con la puesta en marcha de la microcredencial ‘Mediación Policial y Gestión Avanzada de Conflictos’, una formación pionera de la Universidad de Extremadura, dirigida por Cabezas e impartida por componentes de la unidad.

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Desde marzo

La iniciativa fue presentada en marzo del pasado año, cuando el concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Don Benito, Ángel Valadés, señaló que se trata de una iniciativa en la que llevan trabajando desde el consistorio y desde el cuerpo policial local desde hace varios meses y que tiene como objetivo «continuar acercando el cuerpo de Policía Local a la ciudadanía, con especial énfasis en los aspectos preventivos». La idea es ofrecer a los ciudadanos un espacio seguro donde puedan expresar sus puntos de vista y alcanzar acuerdos sostenibles con la ayuda de mediadores especializados del cuerpo policial, tal y como recuerdan desde el consistorio.