Solidaridad
La Gala Esperanza apoyará a mujeres con cáncer en Don Benito
Será el 8 de agosto en la plaza de toros y lo recaudado en el evento irá a parar a la AECC
Samuel Sánchez
La solidaridad volverá a llenar el próximo 8 de agosto la plaza de toros Alcalde Mariano Gallego de Don Benito con la celebración de la tercera edición de la Gala de la Esperanza.
La cita, organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Esperanza, destinará toda su recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer en Don Benito.
Los fondos servirán para poner en marcha una jornada dirigida a mujeres que están recibiendo tratamiento oncológico, con talleres de maquillaje adaptado, colocación de pañuelos y turbantes, uso de pelucas y consejos de cuidado personal.
El presidente de la Junta Local de la AECC, Sergio Gallego, resumió el objetivo con una frase cargada de sentido: que estas mujeres puedan, aunque sea por un día, «mirarse al espejo y volver a sonreír», señaló al respecto durante la presentación del evento ante los medios de comunicación. .
Dos horas de espectáculo
La gala comenzará a las 21:30 horas y ofrecerá cerca de dos horas de espectáculo ecuestre y flamenco a cargo de Hermanos Domínguez y la Escuela de Flamenco Marcos Rodríguez.
Habrá exhibiciones de alta escuela, doma vaquera, doma clásica, ejercicios de fantasía, doma en libertad, garrocha, fuego y varias sorpresas durante el descanso.
Las entradas cuestan 12 euros de forma anticipada, 15 euros en taquilla y también se ha habilitado una fila cero de 10 euros para quienes quieran colaborar sin asistir.
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