El PP de Villanueva pide no enterrar el proceso de fusión con Don Benito

El portavoz del PP de Villanueva de la Serena, Manuel Lozano, ha defendido este lunes que el proyecto de fusión con Don Benito no debe darse por cerrado definitivamente y ha acusado al PSOE villanovense de querer dejarlo “metido en un cajón” por “intereses partidistas” y pensando en las próximas elecciones.

Lozano ha fijado la posición de su partido después de las últimas declaraciones realizadas en ambas ciudades sobre el futuro de la fusión, un proceso que, según ha recordado, fue respaldado en Villanueva de la Serena en la consulta popular del 20 de febrero de 2022 con un 90 por ciento de votos favorables.

El portavoz popular ha afirmado que el PP de Villanueva “sigue creyendo” en el proyecto, en la unión de “dos grandes municipios” y en las posibilidades económicas que, a su juicio, se abrirían para ambas ciudades.

No obstante, ha admitido que el proceso atraviesa “un momento de crisis” y ha sostenido que los grandes proyectos pueden tener “dientes de sierra”, por lo que ha pedido a las fuerzas políticas “poner las luces largas” y no actuar pensando en el corto plazo electoral.

Lozano ha criticado directamente a la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, a la que ha acusado de adoptar una postura “cómoda” al responsabilizar de la paralización al Partido Popular de forma genérica.

En este sentido, ha señalado que el proceso fue puesto en marcha por el pleno municipal y ha defendido que su paralización debería acordarla también la institución municipal, como, según ha indicado, ha ocurrido en Don Benito.

Posturas diferentes

Preguntado por la diferencia entre la posición del PP de Villanueva y la del PP de Don Benito, Lozano ha sostenido que cada formación responde al mandato de sus vecinos.

Según ha explicado, en Don Benito las últimas elecciones municipales se convirtieron, por la posición de determinados partidos y por la gestión del anterior gobierno socialista, en un “plebiscito” sobre la fusión, mientras que en Villanueva ningún partido concurrió con la paralización del proceso en su programa.

Por ello, ha defendido que tanto PP como PSOE en Villanueva están obligados a respetar el mandato de las urnas, ya que, ha dicho, ambos partidos acudieron a las elecciones defendiendo el impulso de la fusión.

Lozano también ha recordado que el proceso ya había generado “resultados positivos”, entre ellos una subvención de 2,5 millones de euros para una flota de autobuses eléctricos entre ambas ciudades que, según ha afirmado, tuvo que devolverse por la imposibilidad del Ayuntamiento villanovense de aportar la parte que le correspondía.

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El portavoz popular ha insistido en que la fusión es “un buen proyecto”, importante no solo para Villanueva y Don Benito, sino para el conjunto de Extremadura, y ha concluido que solo estaría legitimado para cerrarlo un partido que concurra a las próximas elecciones en Villanueva con esa propuesta y obtenga el respaldo de los vecinos.