La Delegación del Gobierno apoya que los niños puedan figurar como nacidos en Villanueva

La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, cuenta con el respaldo de la Delegación del Gobierno en Extremadura para que las familias puedan volver a inscribir a sus hijos como nacidos en la localidad. El Ayuntamiento inició los trámites el pasado 2 de julio con un escrito remitido a al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En concreto, la petición busca restablecer una posibilidad que, según el consistorio, existía hasta enero de 2025 para los niños nacidos en el Hospital Don Benito-Villanueva, un centro compartido por ambas ciudades. Fernández ha defendido que se trata de una cuestión técnica derivada del sistema digital del Registro Civil y ha subrayado que «un sistema operativo no puede vulnerar los derechos» de los ciudadanos.

Desde enero de 2025, más de 200 niños no han podido ser inscritos como nacidos en Villanueva, frente a los 250 que sí fueron registrados en 2024.

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El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha respaldado la reclamación de la alcaldesa y ha afirmado que el Código Civil permite esta posibilidad y ya realiza gestiones para corregir la situación.