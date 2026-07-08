Más de 400 servicios velarán por la seguridad durante Santiaguito

Más de 400 servicios entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil de Tráfico y Guardia Civil conformarán el dispositivo especial de seguridad previsto con motivo de las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana de Villanueva de la Serena, que se celebrarán del 22 al 26 de julio.

La coordinación del operativo se ha abordado esta semana en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento villanovense, con la participación de las distintas administraciones y cuerpos implicados en el desarrollo de la feria villanovense.

Reunión habitual

La alcaldesa, Ana Belén Fernández, ha explicado que se trata de una reunión «habitual» antes de las fiestas patronales, con el objetivo de que todos los servicios estén preparados antes y durante los días de mayor afluencia. Asimismo, la primera edil villanovense subraya que la finalidad es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la feria «con tranquilidad», especialmente teniendo en cuenta que el pasado año las fiestas reunieron a más de 30.000 personas.

El dispositivo estará activo desde los días previos, durante toda la celebración y hasta el cierre de la última caseta del recinto ferial.

Además, como novedad, este año se incorporará por primera vez la unidad canina de la Policía Local, que prestará apoyo en las labores de vigilancia y seguridad.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado la importancia de reforzar la coordinación ante una celebración que concentra a miles de personas en la ciudad, según han subrayado.

Tal y como han detallado, la Guardia Civil de Tráfico realizará controles en los accesos y alrededores de Villanueva de la Serena, tanto de velocidad como de alcohol y drogas. Además, la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana prestará apoyo a la Policía Local y a la Policía Nacional durante el desarrollo de las fiestas. En este sentido, Quintana ha señalado que el objetivo es que los vecinos y visitantes «disfruten de sus ferias» y ha insistido en la necesidad de prever posibles incidentes.

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El dispositivo se completará con un punto violeta habilitado por el consistorio, una medida considerada imprescindible en eventos con grandes concentraciones.