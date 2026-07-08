El comercio de Don Benito premia las compras del verano

La Asociación Comercio Don Benito ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña ‘Julio, Mes Estrella’, con la que busca incentivar las compras en los establecimientos de la ciudad y premiar la fidelidad de los clientes.

Requisitos de participación

Tal y como han detallado desde el colectivo empresarial, para participar, los clientes solo tendrán que escribir su nombre y teléfono en el ticket de compra y depositarlo en las urnas habilitadas en los comercios adheridos.

La campaña contempla dos sorteos, previstos para los días 16 y 30 de julio, en los que se repartirán 800 euros en cheques regalo para gastar en los comercios asociados.

Además, se sortearán las plazas de un autobús completo para disfrutar de una jornada de convivencia en la playa, una propuesta que ya tuvo buena acogida el pasado año, tal y como han remarcado desde el colectivo empresarial al respecto.

Motor económico

Por otra parte, la alcaldesa de dOn Benito, Elisabeth Medina, ha destacado el papel del comercio local como motor económico y social de la localidad dombenitense, mientras que la presidenta de la Asociación Comercio Don Benito, Vanesa Casado, ha animado a la ciudadanía a seguir apostando por el comercio de proximidad.

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Por último, la primera edil ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de continuar colaborando con el sector para impulsar nuevas acciones de dinamización comercial.