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El Ayuntamiento de Don Benito rebaja el precio de subasta de La Serrezuela

El nuevo precio de salida es de 1,3 millones de euros, unos 320.000 euros menos que en la licitación anterior, que fue de 1,6 millones

Finca municipal La Serrezuela, en Don Benito.

Finca municipal La Serrezuela, en Don Benito. / LCB

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Samuel Sánchez

Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha vuelto a sacar a subasta parte de la finca municipal La Serrezuela con un precio de salida de 1,3 millones de euros, unos 321.000 euros menos que en el primer intento.

La anterior licitación, publicada en marzo, partía de 1,6 millones de euros y quedó desierta al no presentarse ningún licitador. El plazo para presentar ofertas finalizará el próximo 23 de julio, a las 14.00 horas. La apertura de las propuestas económicas está prevista, de forma aproximada, para el 28 de julio, a las 9.30 horas.

La venta afecta a la mayor parte de La Serrezuela, una finca municipal adquirida por el Ayuntamiento en 2008. Según la información publicada en marzo, la finca tiene unas 318 hectáreas y la operación afecta a 277,6 hectáreas, mientras que el consistorio conservará la zona del albergue municipal.

El equipo de gobierno había defendido previamente que la venta permitirá recuperar parte de la inversión realizada y obtener recursos para nuevas infraestructuras y servicios municipales.

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La operación ha recibido críticas del PSOE, Unidas por Extremadura y colectivos ecologistas, que rechazan la venta de este espacio público. Asociaciones como Adenex han pedido que La Serrezuela se conserve por su valor natural y por su relación con la protección del lince ibérico.

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