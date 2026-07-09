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JJ Guisado convierte en libro la memoria de los colonos de Vegas Altas

A raíz del proyecto fotográfico que inició en 2017 como homenaje a los colonos de la comarca de Vegas Altas a mediados del siglo XX

Presentación del proyecto en sala de prensa.

Presentación del proyecto en sala de prensa. / LCB

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Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

El villanovense JJ Guisado ha convertido en libro el proyecto ‘Pancolono’, una iniciativa iniciada en 2017 como homenaje a los colonos de las Vegas Altas del Guadiana. En concreto, la publicación reúne la memoria visual de 358 colonos entrevistados por el autor y recuerda a las familias que, a mediados del siglo XX, transformaron un territorio desconocido en hogar.

La concejala de Cultura, Ana Mansanet, ha destacado la sensibilidad de una obra que pone rostro al esfuerzo de aquellas familias, mientras que el presidente de Adevag, Valentín Pozo, ha subrayado que los colonos «de la nada hicieron una comunidad que perdura en el tiempo». Guisado ha señalado que el libro homenajea tanto a quienes pudo fotografiar como a quienes ya no están.

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