Medina defiende el crecimiento de Don Benito tras su primer año al frente

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, ha defendido el balance de su primer año al frente del Ayuntamiento, que ha calificado de «positivo» por el impulso económico, urbanístico y demográfico experimentado por la ciudad.

La regidora ha destacado que Don Benito ha alcanzado los 38.000 habitantes y que, en el último año, se han empadronado por primera vez 2.077 personas, unos datos que, a su juicio, obligan a seguir promoviendo nuevo suelo residencial.

En este sentido, ha señalado actuaciones en zonas como la avenida del Valle, las inmediaciones del pabellón Gil Manzano o el área comprendida entre la calle Canalejas y la avenida de Madrid, donde se han desbloqueado sectores urbanísticos para la construcción de nuevas viviendas.

En materia económica, Medina ha asegurado que en Don Benito se ha abierto «una nueva empresa cada tres días» y ha puesto el foco en el futuro polígono Avante, cuyas obras tienen ya realizado el replanteo y cuya llegada de máquinas considera «inminente».

También ha subrayado que Don Benito es, según los datos municipales, la ciudad extremeña de más de 20.000 habitantes con menor tasa de desempleo, con una cifra inferior al 10%.

Dentro de ese balance, la alcaldesa ha rechazado que el Ayuntamiento esté «arruinado» y ha defendido la venta de parte de la finca La Serrezuela como una decisión de «gestión» para destinar recursos municipales a otros proyectos de ciudad, mientras que ha afirmado que el consistorio cuenta con un superávit de cinco millones de euros y un remanente de 13 millones, y ha insistido en que la operación afecta solo a una parte de la finca municipal. En concreto, ha recordado que el Ayuntamiento mantiene 40 hectáreas para uso y disfrute municipal, donde se encuentra el albergue, mientras que se han sacado a la venta 277,6 hectáreas de las 318 que tiene La Serrezuela.

Terreno improductivo

La alcaldesa ha defendido que esa parte del terreno era «improductiva» y no generaba actividad para el municipio, por lo que ha enmarcado la operación en la necesidad de utilizar los recursos económicos en otras actuaciones.

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Otro de los asuntos abordados ha sido la limpieza viaria. La alcaldesa ha reconocido que las calles de Don Benito «no están todo lo limpias que deberían estar» y ha anunciado un plan de choque durante el verano, aunque también ha pedido colaboración vecinal para evitar la acumulación de bolsas, colchones, sillones y otros enseres junto a los contenedores.