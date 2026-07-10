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Saiko dará el concierto estrella de las fiestas de septiembre

El artista granadino actuará en el recinto Las Arenas de Don Benito el próximo 12 de septiembre y las entradas ya están a la venta

Presentación del concierto de feria en Don Benito.

Presentación del concierto de feria en Don Benito. / LCB

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SAMUEL SÁNCHEZ

Don Benito

El artista granadino Saiko será el encargado de protagonizar uno de los grandes conciertos de las Ferias y Fiestas de Septiembre de Don Benito, según ha anunciado esta semana el Ayuntamiento.

En concreto, desde el consistorio han informado que la actuación tendrá lugar el próximo 12 de septiembre, a partir de las 22:00 horas, en el recinto Arenas Las Cumbres, uno de los espacios habituales para los grandes eventos musicales de la ciudad.

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En este sentido, el concejal de Feria y Fiestas, Álvaro Ballesteros, ha destacado que se trata de una apuesta por un artista con gran proyección y tirón entre el público joven, dentro de la programación festiva que prepara el consistorio para el mes de septiembre y que será anunciada durante las próximas semanas.

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