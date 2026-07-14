Don Benito premia el esfuerzo de sus deportistas con 9.000 euros

El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado la propuesta de resolución provisional de las becas destinadas a deportistas individuales del municipio correspondientes a 2026, una convocatoria que está dotada con un total de 9.000 euros, que serán distribuidos entre las personas beneficiarias una vez concluya el procedimiento administrativo.

En esta edición se han presentado 98 solicitudes, aunque para determinar las ayudas se han tenido en cuenta los resultados conseguidos en competiciones de carácter internacional, nacional, regional y provincial, así como determinadas circunstancias personales.

A partir de ahora, según ha dado a conocer el consistorio dombenitense, las personas interesadas disponen de un plazo de diez días naturales para presentar alegaciones antes de que la resolución sea definitiva.

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Las becas buscan reconocer el esfuerzo y los méritos de los deportistas locales y facilitar que puedan continuar participando en competiciones.