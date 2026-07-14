Cultura
Medellín celebrará su mercado artesanal del 24 al 26 de julio
La programación de este año incluye visitas teatralizadas, además de talleres infantiles, pasacalles o exhibiciones con aves rapaces
Samuel Sánchez
La plaza de Hernán Cortés acogerá del 24 al 26 de julio el Mercado Artesanal 2026 de Medellín. En concreto, la programación comenzará el viernes a las 19:00 horas con la batucada Santuka Romana Mérida e incluirá talleres infantiles, el pasacalle ‘Quimera’ y una exhibición de aves rapaces. El sábado y el domingo se celebrarán visitas teatralizadas bajo el título ‘Metellinum’, además de pasacalles y conciertos del grupo Treefolk. También habrá talleres de arquería, arcilla y actividades para menores.
Durante las tres jornadas se ofrecerán juegos infantiles de época, ambientación musical, una atracción ecológica gratuita y una exposición de cetrería. Las actividades con plazas limitadas requieren inscripción previa.
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