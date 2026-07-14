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Medellín celebrará su mercado artesanal del 24 al 26 de julio

La programación de este año incluye visitas teatralizadas, además de talleres infantiles, pasacalles o exhibiciones con aves rapaces

Mercado artesanal de Medellín en su edición anterior.

Mercado artesanal de Medellín en su edición anterior. / LCB

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Samuel Sánchez

Medellín

La plaza de Hernán Cortés acogerá del 24 al 26 de julio el Mercado Artesanal 2026 de Medellín. En concreto, la programación comenzará el viernes a las 19:00 horas con la batucada Santuka Romana Mérida e incluirá talleres infantiles, el pasacalle ‘Quimera’ y una exhibición de aves rapaces. El sábado y el domingo se celebrarán visitas teatralizadas bajo el título ‘Metellinum’, además de pasacalles y conciertos del grupo Treefolk. También habrá talleres de arquería, arcilla y actividades para menores.

Durante las tres jornadas se ofrecerán juegos infantiles de época, ambientación musical, una atracción ecológica gratuita y una exposición de cetrería. Las actividades con plazas limitadas requieren inscripción previa.

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