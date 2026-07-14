Villanueva destina 500.000 euros a mejorar el asfaltado

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena renovará el asfaltado de un total de 22 calles y avenidas de la ciudad mediante una inversión de algo más de 525.200 euros.

La Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto, que contará con un plazo de ejecución de tres meses y cuya actuación permitirá mejorar el firme deteriorado por el paso del tiempo, el tráfico y las reposiciones parciales realizadas durante diferentes obras, según ha señalado el consistorio.

Distintas calles

En concreto, los trabajos alcanzarán vías como las avenidas de las Mayas, Europa y General Muñoz, el paseo de Castelar, la plaza de los Conquistadores, la Ronda de la Hispanidad y el tramo urbano de la EX-104.

De igual forma, también se actuará en calles como Río Guadiana, Panaderos, Vadillo, Gómez Marín, Reyes Huertas, Concepción, Pozo, Eslovenia y Antonio de Nebrija.

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Por otra parte, el gobierno villanovense ha aprobado también la contratación de la mejora de seis kilómetros de los caminos de los Arrieros, la Dehesa y la Barca, todos ellos dentro del término municipal villanovense. Estas obras supondrán una inversión de 250.000 euros con cargo al remanente de tesorería y beneficiarán a una zona regable con un elevado tránsito de vehículos agrícolas, industriales y particulares. n