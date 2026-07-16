Fiestas patronales
Don Benito celebra desde este viernes las fiestas patronales de Santiago
Hay programadas un amplio abanico de actividades hasta el próximo 26 de julio con el pregón oficial como pistoletazo de salida
Samuel Sánchez
El barrio de Santiago de Don Benito celebrará sus fiestas patronales hasta el 26 de julio con una programación dirigida a todos los públicos. Las actividades se concentrarán principalmente durante los fines de semana e incluirán propuestas culturales, musicales, deportivas, religiosas y de convivencia. Entre las principales novedades destaca la recuperación de la Ruta del Aperitivo, que contará con la animación de la charanga Los del Barrio.
El programa también incluye el Campeonato de Ajedrez, el Festival Juvenil de Coros y Danzas y las actuaciones de Acetre, Rumbeando y Bandombe.
El 25 de julio se celebrarán la eucaristía y la procesión de Santiago Apóstol, además de un homenaje al periodista José Luis Cardilla Parejo.
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