Servicios
La Policía Local de Villanueva incorpora dos nuevos vehículos y un dron
Desde el consistorio destacan que permitirá a los agentes realizar los servicios con una mayor eficacia y capacidad de respuesta
Samuel Sánchez
La Policía Local de Villanueva de la Serena incorporó este jueves dos nuevos vehículos patrulla con tecnología híbrida autorrecargable y un dron destinado a reforzar sus labores de vigilancia y seguridad ciudadana.
La alcaldesa, Ana Belén Fernández, presentó este jueves los nuevos medios y destacó que permitirán a los agentes realizar su trabajo con una mayor eficacia y capacidad de respuesta.
En este caso se trata de dos vehículos adquiridos mediante un contrato de renting, que sustituyen a dos automóviles diésel de la flota municipal y ambos cuentan con cambio automático y equipamiento específico para el uso policial. Uno de los vehículos incorpora también un equipo completo para efectuar el traslado de personas detenidas con mayores condiciones de seguridad.
Asimismo, la renovación de la flota permitirá, según el Ayuntamiento, reducir el consumo energético y mejorar el confort y la seguridad de los agentes durante las intervenciones.
Dron versátil
A los nuevos vehículos se suma un dron de menor tamaño, mayor versatilidad y más autonomía, que ores de vigilancia, protección civil, búsqueda de personas, inspección de infraestructuras, control medioambiental y apoyo durante la celebración de grandes eventos.
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