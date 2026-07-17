Suceso
Camisetas de España y grandes clubes: descubren 76 equipaciones falsas a la venta en Don Benito
Los agentes localizaron las prendas durante una inspección realizada el pasado martes dentro de los dispositivos establecidos para detectar la venta ilegal de artículos falsificados
Samuel Sánchez
La Guardia Civil ha investigado a una vecina de Don Benito como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial tras intervenir en un establecimiento comercial 76 equipaciones de fútbol falsificadas.
Según ha informado este viernes el Instituto Armado, los agentes localizaron las prendas durante una inspección realizada el pasado martes dentro de los dispositivos establecidos para detectar la venta ilegal de artículos falsificados.
Las equipaciones, expuestas a la venta, reproducían los diseños de la selección española, grandes clubes y otros equipos, así como distintivos de conocidas marcas registradas.
La responsable del establecimiento no pudo acreditar documentalmente la procedencia legítima de los artículos ni que hubieran sido adquiridos a distribuidores autorizados, por lo que todo el género fue intervenido.
El análisis posterior permitió confirmar que se trataba de reproducciones de las prendas originales.
A falta de la peritación definitiva de los representantes legales de las marcas, la Guardia Civil estima que su comercialización habría podido ocasionarles un perjuicio económico superior a los 7.000 euros.
Las diligencias y el material intervenido han sido entregados en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito.
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