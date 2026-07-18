Inclusives: dos de cada tres menores no desarrollaron discapacidad

El Centro de Atención Temprana de Inclusives ha analizado la evolución de 132 niños y niñas de entre cero y seis años que recibieron el alta en este servicio entre 2021 y 2025. Según ha señalado la entidad, los resultados reflejaron que 88 de ellos, el 66,7% del total, no desarrollaron posteriormente una discapacidad, mientras que los otros 44 menores estudiados, un 33,3%, presentaron algún grado de discapacidad.

Objetivos previstos

Las altas se produjeron porque los niños alcanzaron los objetivos previstos, finalizaron el tratamiento establecido o cumplieron la edad máxima de permanencia en el centro, mientras que la cifra de menores que concluyeron su atención aumentó progresivamente durante el periodo analizado. En 2021 se registraron 18 altas; en 2022 fueron 22; en 2023 y 2024 se contabilizaron 29 cada año, y en 2025 se alcanzaron las 34. El porcentaje anual de niños que desarrollaron discapacidad osciló entre el 22,7% de 2022 y el 44,4% registrado en 2021. Durante el último año incluido en el estudio, 2025, la proporción se situó en el 35,3%..

Inclusives ha destacado que la atención temprana permite responder cuanto antes a las necesidades que puedan aparecer en el desarrollo infantil. Estas intervenciones se dirigen tanto a los menores como a sus familias y a su entorno próximo.

Factores clave

La detección precoz, la atención especializada y el acompañamiento familiar permiten actuar en una etapa especialmente relevante para favorecer el desarrollo, la autonomía y la calidad de vida de los niños, subrayan desde la entidad, que también subraya que los datos proceden del registro interno del servicio y que en la evolución de cada menor intervienen numerosos factores, por lo que los resultados no establecen por sí solos una relación directa de causa y efecto.

Aun con esta cautela, Inclusives considera que el análisis refuerza la importancia de la Atención Temprana como recurso de apoyo, prevención y promoción del desarrollo infantil.

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Por último, desde Inclusives han anunciado que seguirán trabajando en la mejora de sus apoyos y acompañamiento a las familias en el desarrollo de los menores.