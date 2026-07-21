Certamen
Casi 300 trabajos optan al Premio Literario Felipe Trigo
Procedentes de distintos puntos de la geografía española y de otros países como Australia, Argentina, Colombia o Países Bajos
Samuel Sánchez
Un total de 294 novelas optan a la XLVI edición del Premio Literario Felipe Trigo, una cifra que supera las 267 obras presentadas el pasado año y que consolida la proyección internacional del certamen convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
En concreto, según ha informado el consistorio villanovense, las candidaturas proceden de distintos puntos de la geografía española y de países como Australia, Filipinas, Japón, Chile, Argentina, Alemania, Colombia, Países Bajos y Bolivia, según ha informado este martes el consistorio villanovense.
Referente
El Ayuntamiento ha destacado que el galardón continúa siendo un referente entre escritores de Hispanoamérica y Europa, además de otros lugares del mundo, debido a la independencia del proceso de selección y a la calidad de las obras presentadas, tal y como han dado a conocer. De igual forma, tras el cierre del plazo de recepción, los integrantes de la comisión lectora ya han comenzado a evaluar las novelas, que una vez seleccionadas pasarán después del verano a los miembros del jurado de esta edición, cuyo fallo se conocerá el próximo 20 de noviembre durante la tradicional gala literaria.
En el transcurso de este acto se anunciarán la novela ganadora y la finalista de la XLVI edición del Premio Literario Felipe Trigo.
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