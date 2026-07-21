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Agricultura de regadío

Villanueva refuerza la vigilancia rural ante la campaña del tomate

La Guardia Civil ha incrementado las patrullas de Seguridad Ciudadana y Tráfico y ha reforzado la presencia en el campo

Reunión celebrada en el consistorio villanovense sobre la campaña de tomate.

Reunión celebrada en el consistorio villanovense sobre la campaña de tomate. / LCB

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Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y las fuerzas de seguridad han acordado reforzar la vigilancia en las explotaciones agrícolas y los controles sobre el transporte de mercancías ante el inicio de la campaña de verano y la próxima recogida del tomate.

La reunión de coordinación, que se ha celebrado este lunes, ha contado con representantes de la Concejalía de Agricultura, la Guardería Rural, la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y Tráfico, el Grupo ROCA, la Policía Local y las asociaciones integradas en el Consejo Agrario.

Según ha informado el consistorio villanovense, durante el encuentro se han analizado la normativa que regula el transporte de mercancías y las medidas de prevención y resolución de posibles delitos en las explotaciones.

El comandante del puesto de la Guardia Civil de Villanueva de la Serena ha señalado que, desde la reunión celebrada antes de la campaña de la aceituna, se ha registrado una reducción considerable de los actos delictivos y de las denuncias por robos, así como una rápida resolución de los escasos incidentes detectados.

Incremento de patrullas

La Guardia Civil ha incrementado las patrullas de Seguridad Ciudadana y Tráfico y ha reforzado la presencia en el campo mediante la rotación de vehículos y el empleo de coches camuflados del Grupo ROCA, con vigilancia durante las 24 horas.

Este grupo especializado ha recomendado a los agricultores que no dejen maquinaria, aperos o cosechas sin vigilancia y que marquen e identifiquen sus equipos para facilitar su localización en caso de robo.

También se mantendrá la denominada "prevención activa", basada en la coordinación de la Guardería Rural, el Grupo ROCA, las patrullas de Seguridad Ciudadana y los propios agricultores para identificar vehículos o personas sospechosas.

De igual forma, han indicado que la Policía Local continuará además realizando vuelos periódicos y aleatorios con su dron sobre las zonas agrícolas del término municipal.

En cuanto al transporte del tomate, los responsables de Tráfico han destacado que los vehículos denunciados en Extremadura han descendido un 30,5 %, aunque han insistido en que el objetivo es alcanzar los "cero siniestros" en las carreteras.

Entre las recomendaciones trasladadas figuran disponer de la documentación y las condiciones técnicas adecuadas, evitar vertidos de líquidos, asegurar correctamente la carga, respetar los pesos autorizados y revisar enganches, frenos hidráulicos, cubas y redes de protección.

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Las asociaciones agrarias se han comprometido a difundir estas indicaciones entre sus miembros antes del comienzo de la campaña.

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